Firmy ruší home office a ženou lidi do práce. Část z nich raději odchází

Firmy se s návratem do normálního provozu snaží nalákat zaměstnance zpátky do kanceláří. Ve 43 procentech dotazovaných firem zaměstnavatelé zaznamenali pokles kvality práce a problémy v komunikaci, jak uvedla firma Stanton Chase specializující se na vyhledávání vedoucích pracovníků. Právě z těchto důvodů začala vedení společností požadovat návrat zaměstnanců z home office.

Lidé se do kanceláří nehrnou a s návratem na pracoviště otálejí. Zvykli si hlavně na časovou úsporu a flexibilitu. „Masivní přechod k práci z domova po covidu nenastal. Došlo jen k několika dílčím změnám, jejichž funkčnost však firmy nadále zkoumají,“ říká Jozef Papp, managing partner české pobočky Stanton Chase. Lidé si navykli na práci z domova, a to hlavně z důvodu časové úspory a flexibility.

Manažeři a vedení firem teď nastavují nová pravidla a omezují práci na home office, tomu se někteří zaměstnanci brání, či z firem rovnou odcházejí. „Vedení některých společností striktně řekla, že se všichni vrací zpět do kanceláří a k původnímu modelu práce. Tato varianta je však nejméně šťastná. Flexibilita je jedním z nejvyhledávanějších benefitů a společnosti se tak připravují o svou konkurenční výhodu,“ okomentoval situaci Ondřej Přerovský, senior manager HR služeb společnosti Deloitte.

Foto: Kanceláře roku, Seznam Zprávy Většina lidí preferuje kombinaci práce z kanceláře a z domova. Ilustrační snímek.

V současnosti pracuje 45 procent lidí z domova jeden až dva dny v týdnu. Podle potřeb zaměstnanců umožňuje home office 27 procent českých firem, uvedla dále firma Stanton Chase. „Lidé chtějí primárně flexibilitu a možnost ovlivnit rozvržení své práce. V tomto kontextu je nejdůležitější právě možnost volby. Většina zaměstnanců, kteří pracují v takových profesích, u kterých není nutné vykonávat práci na pracovišti, se v otázce doma, nebo v práci nepohybuje v extrémech, ale někde uprostřed a preferuje kombinaci,“ uvedl Ondřej Přerovský.

Lidé si tak mohli sami uzpůsobit pracovní den, aniž by museli dodržovat tradiční cyklus od devíti do pěti. „Situace se změnila a je potřeba se přizpůsobit hybridnímu modelu, kdy někteří zaměstnanci pracují spíše z domova a jiní spíše z kanceláře. Takový model má svá specifika a aplikace prvků, které se vyvinuly během pandemie. Někteří zaměstnanci ale nevědí, jak se v takovém prostředí chovat a co očekávat,“ uvedl Ondřej Přerovský.

Neshody komplikují vztahy ve firmách

Pokud lidé pracují z domova více jak dva dny v týdnu, může jim chybět sociální interakce, klesat jejich výkonnost a koordinace v pracovním týmu. Spolupráce s ostatními kolegy se tak může nepříjemně komplikovat. Hlavními důvody konfliktů je podle společnosti Stanton Chase nerespektování časových možností ostatních, velké prodlevy v plnění úkolů nebo to, že lidé často nejsou k zastižení.

Někteří zaměstnanci také možnosti práce z domova zneužívají, sedí takzvaně na dvou židlích a v pracovní době dělají pro jiného zaměstnavatele. Spolupráce je pak směrem ke kolegům i nadřízeným složitá a přispívá to ke snižování důvěry zaměstnavatelů v zaměstnance. „Někdy oprávněně, někdy neoprávněně. Očekávám proto, že stabilizace nových poměrů ještě nějakou dobu potrvá,“ dodává Marek Huml, managing partner pražské kanceláře Stanton Chase.

Stanton Chase uvádí, že zhruba 16 procent firem půl roku po skončení pandemie zaznamenalo napětí kvůli práci z domova a konfliktům mezi zaměstnavateli a pracovníky. To způsobilo, že zaměstnanci raději dali výpověď. „Umístili jsme do výrobní firmy progresivního kandidáta, jemuž covid umožnil prosazovat home office. Po konci pandemie však majitel trval na kompletním návratu do kanceláří. Kandidát, v tu dobu již třetím rokem úspěšný jednatel, to vzdal a odešel, i když se firmě výborně ekonomicky dařilo,“ uvádí Marek Huml.

Jsou lidé ochotni vrátit se?

Pozitiva, jako je úspora času na dojíždění, možnost pracovat při zdravotní indispozici a flexibilita, jsou, zdá se, z pohledu zaměstnanců převažující. Bez alespoň částečného home office se už firmy pravděpodobně neobejdou. Pokud zaměstnavatel neumožňuje práci z domova, přichází tak o nové zaměstnance. „Kandidáti okamžitě ztrácejí zájem, pokud nemohou alespoň zčásti pracovat z domova,“ upozorňuje Jozef Papp.

Lidé se nechtějí vrátit na pět dní v týdnu do kanceláří, když mají ustálený systém z pandemie. „Čím dříve si všichni zaměstnavatelé uvědomí, že je potřeba rozhodnutí o flexibilní práci tvořit společně se zaměstnanci, tím lépe. Pokud jsou lidé do celého procesu vtaženi od začátku a nastaví si pravidla společně, jsou také ochotni je následně respektovat,“ uvedl Ondřej Přerovský.