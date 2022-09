Stát chystá nová pravidla i kompenzace pro home office

Před covidovou pandemií pracovní benefit, během ní životní nutnost a pro mnoho firem zároveň do určité míry neprobádaný terén. Teď by se měl home office dočkat nových pravidel, jejichž dopad ho však může firmám i jejich zaměstnancům značně znevýhodnit.

Především by však měla novela stanovovat, jaké by měl zaměstnavatel v případě nucené práce z domova hradit zaměstnanci náklady spojené například s vytápěním nebo používáním počítače a podobně.

Paušální částku, kterou by zaměstnanec na takzvaném home office dostal, by stanovoval zákon. Upravovat ji bude nadále vyhláška, která by se měla měnit podle konkrétních ukazatelů v pravidelném nebo mimořádném termínu.

K návrhu zákona bylo podle mluvčího MPSV zatím ukončeno vnitřní připomínkové řízení v rámci ministerstva. Jeho záměrem je, aby se co nejdříve dostalo i do mezirezortního řízení.

Zaměstnavatelé mohou potenciálně nařídit práci z domova i v situaci, kdy to zákon výslovně nepřikazuje, jako například v době covidových lockdownů. Vzhledem k aktuální situaci by tak mohli zaměstnavatelé učinit například proto, aby snížili své výdaje za vytápění a provoz kanceláří.

„Slyšíme i úvahy o tom, že by někteří zaměstnavatelé ‚nutili‘ své zaměstnance k home office, aby ušetřili na provozu kanceláří. Tam si myslím, že může dojít ještě k velkému sporu o to, zda je 2,80 Kč na hodinu dostatečné. Ta částka je relativně velmi nízká a při vysokých cenách energií vůbec nemusí odpovídat reálným cenám energií,“ vysvětluje Bilinská.

Kromě toho mají navíc různí zaměstnanci různé výdaje za energie. Někdo má fixovaný tarif, někdo ne, a rozdíly ve výdajích by tak mohly být klidně čtyřnásobné. „Pokud by se tedy zaměstnavatelé rozhodli poslat své zaměstnance na home office, mohlo by to pro některé zaměstnance být velice nevýhodné. “