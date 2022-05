Home office napořád nebude. Firmy shánějí kanceláře a nájem v nich roste

V průběhu roku bylo v Praze dokončeno pouze 56 500 metrů čtverečních kancelářských ploch v rámci osmi budov, a to jak novostaveb, tak i rekonstruovaných prostor – je to o 62 procent méně než v předchozím roce 2020. Zároveň se tak loňský rok zapsal do historie jako vůbec třetí nejméně úspěšný rok v moderní historii trhu a objem dokončených prostor výrazně spadl pod desetiletý průměr.