Hřib po jednání s Fialou: Chceme uprchlíky motivovat k přesunu

Praha společně s vládou připraví soubor opatření, která by měla ukrajinské uprchlíky motivovat k přesunu do méně vytížených obcí. Vzniknout má rovněž koordinační mechanismus, podle něhož se přesun uskuteční.

Druhým tématem bylo, že vznikne koordinační mechanismus, jak samotný přesun uprchlíků zrealizovat. Na tom bude vláda, potažmo Ministerstvo vnitra spolupracovat se zástupci samospráv, jejichž obce či města by měly být cílovým místem, což bude vyžadovat IT systém a podporu.

„Tady to vnímám, že míč je na straně státu, bylo řečeno, že vláda bude řešit to, jak by měl vzniknout ten koordinační mechanismus spolu s tím IT systémem,“ řekl Hřib.