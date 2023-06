Kam zmizela poctivost? ptal se před smrtí. Píku zlikvidovali zcela nemilosrdně

Podobu politických procesů v totalitním Československu dobře vystihuje vzpomínka Ludmily Uhlířové: „Reicin si postěžoval: ‚Je to špatné Karle, zatím to nevypadá ani na patnáct let.‘ A dr. Vaš mu bez ostychu nabídl: ‚Tak mi Bedřichu rovnou řekni, kolik pro toho Píku potřebuješ – patnáct let, nebo rovnou provaz?‘“