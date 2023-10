Kolik berou kolegové na vašem místě? Zaměstnanci budou mít právo na odpověď

Podle Akčního plánu na rovné odměňování žen a mužů, který vláda Petra Fialy přijala na konci loňského roku, má ministerstvo zpracovat část týkající se nevymahatelnosti doložky o mlčenlivosti už do konce letošního roku. Na vypracování části týkající se práva na informaci o finančních odměnách kolegů má resort čas do roku 2026.

Podle Lenky Simerské rozdíl vzniká součtem celé řady faktorů. Připravované novinky by mohly eliminovat alespoň to, že si ženy na pohovoru řeknou o nižší mzdu nebo plat než muži.

Jak ale připomíná, ohradit se proti nižší odměně je možné už dnes. „Udělat to mohou, ale nebudou vědět, s jakými argumenty do toho sporu půjde zaměstnavatel. Pracovníci nemají přístup k informacím, většinou neví, kolik bere kolega na srovnatelné pozici, a většinou neví proč,“ vysvětluje právník hlavní potíž současných sporů.

Změny by tak podle Jakube Tomšeje měly přispět k tomu, že zaměstnanec bude lépe informovaný, zda má smysl nebo ne do takového sporu jít.

„Samozřejmě je opět nutná proaktivita. Ženy se stejně budou ostýchat ptát, protože je to českému člověku blbé. Nedělám si iluze, že v roce 2026 se strhne lavina dotazů na zaměstnavatele a ty budou najednou v úzkých. To jsou přehnané představy, ale ten nástroj bude a bude použitelný a postupně bude více a více využívaný,“ nastiňuje odbornice význam změn.

Rozdíl podle něj způsobuje třeba koncentrace mužů ve finančně atraktivnějších profesích a pozicích. „Když se podíváte na skupinu IT, tak jsou to většinou muži. Když se podíváte na vedoucí pracovníky, tak jsou to muži. Ženy s ohledem na rodinné povinnosti a pozdější nástup do kariéry do těch pozic moc nejdou a tím pádem nám vznikají ty rozdíly. Je to běh na dlouhou trať,“ zamýšlí se.