Komentář: Proč byla Dana Němcová matkou disentu

Bylo to v době, kdy se nejen tudy, ale mnoha ulicemi hlavního města chodilo pod dřevěným lešením, aby lidi neohrožovala padající fasáda, kterou OPBH neopravoval. V obchodech visela místo zboží komunistická hesla, a když už v těch šedých krámech něco kloudného bylo, obvykle se tam hned tvořily dlouhé fronty. Pořád se nadávalo, ale tiše, aby to nikdo neslyšel. Nejsnadnějším receptem na vše bylo se shrbit, přizpůsobit.

Věděla, že postavit se režimu je těžké. Nikoho neodsuzovala. Seděla v kuchyni, odklepávala cigarety do popelníku vyrobeného z kůry kokosového ořechu, trpělivě poslouchala. Neměla připravené kázání, aby každý koukal tak jako ona žít v pravdě a podepsat Chartu 77. A aby se nechával vyhodit z práce nebo předvolávat na výslechy k StB do Bartolomějské ulice. Třeba kvůli tomu, že se vydal na soudní líčení s nějakou neznámou „máničkou“, na kterou si tajní zasedli.

Nikoho nepřesvědčovala, aby se stoicky vystavoval domovním prohlídkám, při kterých vám lezli třeba i do ložního prádla v šuplících. Neříkala: „Jdi do toho, i když se tvoje děti pak nedostanou na vysokou školu.“ Proto z ní, matky sedmi dětí, a jejího Jéčka vyzařovala neobyčejná síla.

Jenže stejně sem chodilo tolik lidí. A co je zpětně patrně nejzajímavější, tolik lidí nejrůznějších. Komunisté vyhození ze strany po roce 1968. Kněží, kteří se odmítali přidat k prorežimní kolaborantské organizaci duchovních „Pacem in terris“. Katoličtí intelektuálové, kteří se inspirovali závěry Druhého vatikánského koncilu. Muzikanti, kteří prostě jen chtěli hrát svoji hudbu. Anebo lidé, kteří nebyli žádnými prominenty ani nepatřili k undergroundu. Jen hledali zastání před zlovůlí moci.

Dana Němcová byla hluboce věřící. Zakládala si na svém niterném vztahu k Bohu a k jeho poselství o lásce k bližnímu. Proto se v Ječné v obýváku na zdi třeba mohl nacházet citát z evangelia „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské“; na zemi pod ním ale mezi prázdnými lahvemi od piva pospávalo několik mladíků, kteří přijeli z venkova do Prahy na koncert Plastic People of the Universe. Pak ale neměli kam jít, tak šli do Jéčka.