Zemřela disidentka Dana Němcová

V roce 1992 založila Poradnu pro uprchlíky, o šest let později dostala od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání – medaili Za zásluhy.

„Paní Dana Němcová stála na straně svobody a lidských práv v době, kdy to pro ni samotnou znamenalo ztrátu obojího. Před rokem 1989 i po něm hájila hodnoty svobodné a demokratické společnosti, které jsou nyní základem ústavního pořádku naší země. Byla mimořádnou osobností, jejíž odvaha a vytrvalost ukazuje i dnes, jak je takových lidí zapotřebí. Právě v době, kdy se u nás vzmáhá populismus založený na rozdmýchávání nenávisti a na neochotě pomáhat lidem z Ukrajiny, kteří trpí ruskou válkou, je životní cesta Dany Němcové velkou inspirací. Myslím s účastí na její rodinu a všechny blízké,“ uvedla pro Seznam Zprávy senátorka Miroslava Němcová (ODS).

„Dana Němcová byla mimořádný člověk. Měla vždy srdce na dlani a rozdala by se pro ostatní. V dobách totality byl domov rodiny Němcových jedním z center nezávislého duchovního světa, kde měli všichni dveře otevřené. Dana Němcová dokázala přenést étos péče o druhé z časů nesvobody do současnosti a vytrvale pomáhala těm, kteří to nejvíc potřebují. Naposledy jsem s Danou Němcovou mluvil na inauguraci prezidenta Pavla, kde byla stejná jako vždycky: srdečná, pozitivní, šťastná. A nekonečně inspirativní. Dana Němcová nám chybí už teď,“ myslí si senátor Pavel Fischer (nez.).