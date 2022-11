Komentář: Školné je dobrý nápad. Především pro levici

Národní ekonomická rada vlády (NERV) zahrnula do svých doporučení vládě i jedno sprosté slovíčko – školné. Otevřela tím cestu k rozvášněným diskuzím na sociálních sítích. Tady radikálové z jedné strany straší tím, že nikdo jiný než děti miliardářů si vysokou nebude moci dovolit, a ti druzí se zaklínají, že mít po vystudování pár milionů dluhů je vlastně v pořádku.

2) Socioekonomické problémy výrazně ztěžují studium na vysoké škole. Jinými slovy pokud někdo pochází z chudšího a méně formálně vzdělaného prostředí, má mnohem těžší podmínky prorazit skleněný strop a vysokou školu vystudovat. Vyplývá to především, ale nejen z výzkumů Daniela Prokopa.

3) Lidé s vysokoškolským vzděláním mají v průměru vyšší příjmy. To můžeme vyčíst ze statistik ČSÚ . Nejspíše si tedy můžeme dovolit soudit, že absolvování vysoké školy obecně otevírá dveře k vyšší výplatě.

Školné v podstatě může fungovat dvěma způsoby. Buď musíte celou částku zaplatit škole okamžitě a pokud nemáte, půjčte si v bance – to je typický model v USA. Nebo, zjednodušeně řečeno, za vás školné zaplatí stát, kterému pak tyto peníze za určitých okolností splácíte – podobně to funguje v Británii.

O první divoce kapitalistické variantě se v Česku reálně vůbec nedá uvažovat a nedělá to ani NERV.

Druhá varianta „odloženého školného“, tedy to, co je předmětem zmiňovaného návrhu a co považuji za dobrý nápad hodný zamyšlení a podpory, naopak může v sociálním státě fungovat. Možná i mnohem lépe než školství „zadarmo“.