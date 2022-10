Komentář: Vzhůru na Island. Jinak můžeme vládní deštník rovnou sklapnout

Zachytila jsem tuhle zprávu v rádiu, kde ji editor zařadil na konec zpravodajské půlhodiny jako takzvanou veselou tečku. Ano, většina lidí téma komunikace vnímá právě tímhle způsobem. Jako něco na chvostu zájmu a událostí, něco málo důležitého, co se zdá být samozřejmé – vždyť se přece „nakonec nějak domluvíme“.

Zároveň, a v Česku je to obzvlášť patrné, doplácíme na malou schopnost najít k sobě cestu. O rozdělené a rozdělované společnosti se u nás mluví roky. Nerozumíme si a nerozumíme ani státu: veřejná správa dál promlouvá k těm, kteří si ji platí, zejména prostřednictvím úředních lejster, lidí za přepážkami, dopisů s modrým pruhem a konec konců i exekučních výměrů. Ať už tak, nebo tak, je hodně důležité, aby všichni adresáti chápali, co po nich stát žádá, nebo co jim nabízí.