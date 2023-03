Chaos i konflikty byly, šikana ale ne. Komise zhodnotila chování Fridrichové

Vyšetřovací komise nezjistila, že by dramaturgyně pořadu 168 hodin Nora Fridrichová šikanovala své podřízené. Na jednání Rady ČT to řekl generální ředitel veřejnoprávní stanice Petr Dvořák.

„Komise nezjistila, že by vůči stávajícím redaktorům docházelo ze strany Nory Fridrichové k šikanóznímu či jinému nevhodnému nebo nežádoucímu chování, které by podstatně překračovalo hranice chování mezi nadřízenými a podřízenými,“ uvedl Dvořák.

Komise podle něj nedospěla k závěru, že by se ze strany Nory Fridrichové jednalo o záměrný zásah do osobní integrity spolupracovníků, respektive o jednání, které by odpovídalo definici diskriminační jednání vymezeného zákonem.

Dramaturgyně taková obvinění odmítá. „Pokud někomu bylo nějak zle, tak mě to mrzí, protože jsem o tom nevěděla a je to pro mě nová informace. Vím, že dva kolegové se mi zmiňovali o nějakých zdravotních potížích, ale z jejich slov jsem nevnímala, že by je dávali do souvislosti s prací ve 168 hodinách. Zároveň je pravdou, že novinářská práce je náročná, je nepředvídatelná a ne každý ji snáší dobře,“ řekla.