Kontroly na hranicích potrvají až do prosince

„Vláda prodloužila o dalších 45 dní opatření, které zavedla kvůli prudkému nárůstu nelegální migrace, zvýšené přeshraniční aktivitě organizovaných skupin převaděčů a zhoršení migrační a bezpečnostní situace na vnějších hranicích EU. Kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem tak budou probíhat až do 12. prosince 2022,“ uvedlo vnitro v tiskové zprávě.

Vláda ve čtvrtek kontroly prodloužila o 15 dní, tedy do 12. listopadu, podle části evropského nařízení, které umožňuje zavést ochranu hranic neprodleně, dalších 30 dní pak budou kontroly fungovat podle jiné části nařízení, uvedl mluvčí Ministerstva vnitra Adam Rözler.

„Je to opatření, které neděláme rádi, ale ta situace to vyžaduje,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády Fiala. Kontroly podle něj snížily nelegální migraci. „Opatření musí být v platnosti tak dlouho, jak bude potřeba,“ uvedl premiér. „V první chvíli, kdy to situace umožní, se budeme snažit, aby hranice byly opět otevřeny,“ dodal.