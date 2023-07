Kundera může mít čestné místo v Brně do dvou měsíců. Rozhodne manželka

Nedávno zesnulý spisovatel Milan Kundera by mohl mít své místo na brněnském hřbitově do dvou měsíců. Takovou dobu od podání návrhu případně potrvá, než se jeho jméno objeví na náhrobku v čestné aleji významných osobností na Ústředním hřbitově.

Seznam Zprávám to řekla ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová. „To je doba i pro případnou architektonickou soutěž na náhrobek a jeho zbudování, ale vše samozřejmě záleží na rodině,“ přiblížila.

Vdova po spisovateli Věra se už minulý týden ve čtvrtek ptala vedení Brna na možnosti.

Finální rozhodnutí však podle všeho zatím nepadlo. „Oficiální žádost o uložení na čestné pohřebiště od ní zatím nemáme,“ potvrdil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Správa hřbitovů koncem minulého týdne uvedla, že je v čestné aleji pro světoznámého spisovatele místo. „Pro nás by to byla obrovská čest, kdyby si rodina vybrala Brno. Teď je na rodině a vedení města, jak se domluví. My jsme připravení,“ sdělila Říhová.

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy +1

Ředitel Moravské zemské knihovny Tomáše Kubíček za Kunderovými do Paříže často dojížděl a pomáhal s loňským stěhováním spisovatelova osobního archivu do Brna.

S vdovou Věrou je v kontaktu. „Vím, že Milan se myšlenkami připravoval na to, aby se vrátil do Brna. To bylo jeho přání. Ale kdy se tak stane, to samozřejmě nemůžeme říct a rozhodnutí už je v rukou Věry Kunderové,“ sdělil.

Okolnosti pohřbu zůstávají na přání spisovatelovy rodiny neveřejné. Podle informací Seznam Zpráv nabízel Kunderovým možnost státního pohřbu francouzský prezident Emmanuel Macron.

„Den pohřbu není určený,“ uvedl ve stručném vyjádření pro Seznam Zprávy český velvyslanec ve Francii Michal Fleischmann, který se v uplynulých dnech setkal s vdovou po spisovateli. Doplnil, že se ambasáda řídí přáním pozůstalých.

Pokud by se rozhodli pro čestnou alej na brněnském Ústředním hřbitově, musí návrh schválit radní města. Jde spíše o formalitu. „Takto řeší asi dva až tři návrhy ročně. Za šest let jsem se nesetkala s tím, že by je odmítli,“ dodala Říhová.

Pomocnou ruku nabídla i brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). „Záleží nyní především na Kunderově ženě, kde se uskuteční poslední rozloučení a kde budou uloženy spisovatelovy ostatky. Pokud by to mělo být na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova, bude to pro Brno velká čest,“ sdělila.

Kundera zemřel minulé úterý ve věku 94 let v Paříži, kde žil od roku 1975. Od druhé poloviny osmdesátých let minulého století se vyhýbal rozhovorům s médii. Říkal, že za literáta mluví jeho dílo.