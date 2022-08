Kyjev prý nehoří. Případ učitelky líčící dětem ruskou propagandu míří k soudu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Případ češtinářky, která žákům v osmé třídě při výkladu o válce na Ukrajině předávala informace šířené ruskou propagandou, míří k soudu.

Vedení školy v reakci na incident dalo učitelce výpověď z pracovního poměru, kantorka se rozhodla bránit. „Paní učitelka podala žalobu s tím, že s výpovědí nesouhlasí,“ uvedla pro Seznam Zprávy ředitelka Základní školy Na Dlouhém lánu Renata Riedlová.

„Paní Bednářová namítá, že výpověď byla neplatná,“ uvedl právní zástupce školy Jakub Blažek. „Stanovisko klienta je, že výpověď je platná,“ doplnil s tím, že „do soudního jednání se k detailům nechce klient vyjadřovat“.

Postoj učitelky Martiny Bednářové nebo důvody, proč se rozhodla jít k soudu, se nepodařilo zjistit. „Ani tentokrát nemá zájem sdělovat cokoliv do médií,“ napsala redakci v SMS zprávě její advokátka Jana Kudynová.

„V Kyjevě se nic neděje“

Na případ, kdy Martina Bednářová v hodině slohu vykládala válku na Ukrajině tak, že žáci začali o podávaných informacích pochybovat a výklad si nahráli, upozornily Seznam Zprávy letos v dubnu.

Negativní ohlas vyvolal především pořad Terén, který vycházel z 18 minut trvajícího audiozáznamu, jenž žáci v hodině slohu kvůli přístupu učitelky k faktům pořídili.

Co zaznělo při hodině slohu Úryvky z audionahrávky, kterou pořídily děti během vyučování, si můžete poslechnout v reportáži pořadu Terén Kristiny Cirokové. V Kyjevě se nic neděje, tvrdila učitelka. Děti ji tajně nahrály. Přijde o práci

Učitelka osmákům na nahrávce vykládá třeba o tom, že v Donbasu od roku 2014 Ukrajinci systematicky likvidovali ruské obyvatelstvo.

„Ti Rusové byli v té oblasti Doněcka a Luhanska zabíjeni, likvidováni jenom proto, že to byli Rusové. A byli likvidováni vlastně opravdu ukrajinskými nacistickými skupinami tak, že se zatloukly dveře do baráku, ten barák se zapálil, stáhli se ti lidé zaživa z kůže, vraždily se děti atd. A probíhalo to neustále od roku 2014,“ šíří učitelka na záznamu narativ předkládaný Kremlem k ospravedlnění útoku na sousední zemi.

Martina Bednářová dětem při hodině tvrdila i to, že v Kyjevě, tehdy ostřelovaném ruskými raketami, se nic neděje. „Když se podíváš na Kyjev, co jsou kamery z města. Mně včera zrovna, já jsem to tedy smazala, shodou okolností došel obrázek současného Kyjeva. Jako nic se tam neděje,“ prohlásila učitelka, v jejíž třídě ve stejnou dobu seděla ukrajinská žákyně, která právě kvůli válce musela odejít ze své země.

Když školáci začali argumentovat, že viděli ve zprávách, že Kyjev hoří, zeptala se jich, zda myslí zprávy České televize, a pak jim začala vysvětlovat, že si informace musejí hledat ve více zdrojích. „ČT1 patří do skupiny médií, která jsou vázána na miliardáře Sorose. A o tom víme přesně, komu ten je poplatný,“ použila učitelka často uváděnou dezinformaci.

Češtinářka krátce po zveřejnění incidentu ve vyjádření pro Seznam Zprávy nepřipustila, že by při výuce nějak pochybila. Tvrdila, že dětem předkládala ověřená fakta. „V hodině jsme se zabývali dnes tolik diskutovanou tematikou rusko-ukrajinské války a stručnými, přehlednými dějinami obou států. Pracovala jsem pouze s ověřenými a historicky zdokumentovanými fakty,“ uvedla Bednářová.

Potrestejte děti

Zřizovatelem školy Na Dlouhém lánu je Praha 6. Její starosta Ondřej Kolář (TOP 09) už dříve postup ředitelky školy podpořil a to se nezměnilo. „Jako městská část jsme přesvědčeni, že vedení školy v této věci jednalo správně a v souladu se zákonem,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.

Ředitelka školy uvedla, že ve výpovědi bylo popsáno hned několik důvodů, proč škola pracovní poměr kantorce ukončuje. Jedním z nich bylo podle Renaty Riedlové i to, že učitelka „dětem předávala nepravdivé informace“.

Ještě před podáním žaloby poslala češtinářka prostřednictvím své advokátky ředitelce Riedlové dopis. Stěžovala si, že jí vedení školy nevysvětlilo důvody, proč nesmí docházet do zaměstnání. Poté, co ředitelka získala od žáků audiozáznam vyučování, ji totiž poslala takzvaně „na překážky“ domů.

V dopise Martina Bednářová také upozorňovala na to, že dítě, které ji nahrálo, porušilo školní řád, a chtěla vědět, zda ředitelka s dotyčným žákem věc kázeňsky řešila a s jakým výsledkem.

„My jsme hrozně rádi, že ta nahrávka vznikla,“ uvedla však tehdy ředitelka školy Riedlová. „Jinak bychom neměli šanci jakýmkoliv způsobem zjistit, co se přesně v té třídě stalo, a bylo by to jen tvrzení proti tvrzení. Ti žáci nějakou dobu čekali, nahrávka není celou hodinu, ale v momentě, kdy už jim přišlo, že to tam nepatří,“ vysvětlila, proč proti dětem nebude zasahovat.

Policie stále prověřuje

Stále není vyloučeno, že šíření dezinformací na půdě školy bude mít i trestní dohru.

Od dubna se kauzou zabývají pražští kriminalisté, kteří reagovali na informace zveřejněné v médiích. Policie vyslechla už i ředitelku školy a některé další pedagogy.