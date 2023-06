Není to „diskriminace“? Jaké dítě si zaslouží zmrzlinu zadarmo?

Na sociálních sítích se ale rozpoutala diskuze, proč tuhle možnost mají jen ty nejúspěšnější děti. Přitom nadchnout pro matematiku a fyziku by možná potřebovali spíše všichni ostatní než jedničkáři.

„Tahle debata se opakuje každého půl roku, protože akci děláme na konci obou pololetí už řadu let. My se snažíme propagovat matematiku a fyziku. Klima ve společnost je bohužel takové, že lidé jsou často skoro hrdí na to, že jim matematika nebo fyzika nešla. Když ale dětem jde, tak si myslím, že si zaslouží odměnu,“ říká ředitel brněnské hvězdárny a senátor Jiří Dušek (za ODS).