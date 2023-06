„Necítím se vinna.“ Učitelka, která popírala ruský útok, přišla k soudu

V rozhovoru pro Protiproud se Martina Bednářová pouští do polemiky se znalcem, který zkoumal její výroky.

„Ti Rusové byli v té oblasti Doněcka a Luhaňska zabíjeni, likvidováni jenom proto, že to byli Rusové. A byli likvidováni vlastně opravdu ukrajinskými nacistickými skupinami tak, že se zatloukly dveře do baráku, ten barák se zapálil, stáhli se ti lidé zaživa z kůže, vraždily se děti atd. A probíhalo to neustále od roku 2014,“ tvrdila například dětem učitelka.