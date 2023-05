Místo celé krabičky léků jen přesně odpočítané pilulky, plánuje ministerstvo

Pacient přichází do lékárny s receptem od lékaře. Je zvyklý odejít s celým balením léku. Tentokrát mu ale lékárník prášky odpočítává, tiskne příbalovou informaci a pacientovi předává jen lékovku s přesně stanoveným počtem tabletek.

Taková je vize Ministerstva zdravotnictví, které momentálně ověřuje, jestli by bylo možné pacientům místo originálních krabiček napočítávat přesný počet léků z velkých balení.

„Jde o jednu z věcí, kterou řešíme v kontextu dostupnosti léčiv,“ potvrzuje náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Seznam Zprávy zajímalo, jak by taková změna vypadala v praxi. Jsme proto v pražské Poliklinice Budějovická, kde také sídlí největší veřejná lékárna v Česku. Denně tady vydají léky na více než tisíc receptů.

„Teď vezmeme krabičku léku, ověříme ji a pacientovi předáme. Nově bychom museli tablety napočítat. Dávkování by bylo nutné dělat s ochrannými pomůckami a to může dělat jen farmaceut, ne laborant ani sanitář,“ popisuje vedoucí lékárny Kateřina Nikodýmová.

Lékárníci: Pacienti by si museli počkat

Nový systém by nemohl fungovat všude. Právě ve zdejší lékárně ale ano, protože má hygienické prostory pro přípravu individuálních přípravků. Lékárny, které takové prostory nemají, by léky pacientům tímto způsobem nerozdělovaly. Stále by odtud odcházeli jen s celými baleními.

Už dnes se ale v podstatě plošně lékárny potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Novinka by tlak ještě zvýšila, protože by lékárnám přibyla práce.

„A určitě bude vydání léků trvat daleko delší dobu než podání originálního balení. Jestliže denně máme 1000 receptů, nepředpokládám, že bychom byli schopní připravit tisíc takových výdejů,“ srovnává Nikodýmová.

Mimochodem, zdejší farmaceuti mají pracovní zkušenosti i ze zahraničí, kde podobný systém funguje, jako například v Kanadě. Tamní systém ale funguje tak, že recept jde od lékaře přímo do konkrétní lékárny, která jeho výdej připraví. Pacient tak nemusí dostat přípravek na počkání, ale klidně až druhý den.

„Pro předepisující lékaře by to znamenalo změnu v systému předepisování na takzvanou generickou preskripci, tedy předepisování pouze podle léčivé látky, protože v kapacitách lékáren by nebylo skladování tisícitabletových balení například metforminu na léčbu cukrovky od více výrobců,“ popisuje jeden z problematických aspektů uvažované změny prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Víme, že to není samospásné

Systém ale částečně funguje i v dalších zemích, kupříkladu ve Skandinávii. Na Ukrajině je možné si zakoupit ve volném prodeji část balení tablet, na Slovensku se po blistrech dá vydávat například antikoncepce.

„Proč se tím zabýváme, je použití v nemocnicích. Tady stejně dochází k tomu, že se léčivo připravuje pro pacienta v mnoha případech tak, že dostává přesně denní dávku, ne celé balení léku,“ míří na jeden konkrétní typ zdravotní péče Dvořáček.

Nemocnice by tak podle nápadu ministerstva využívaly velké balíky léčiv a zdravotníci by nemuseli rozdělovat klasické malé krabičky nebo vylamovat tabletky z blistrů. Došlo by tak k úspoře, ale jen za předpokladu, že výrobci budou taková velká balení nabízet.

Ministerstvo také slibuje, že za dodatečnou práci dostanou lékárny také patřičné ohodnocení.

„Je to odborná práce navíc a lékárna by za něj samozřejmě dostala zaplaceno. Díky tomu bychom dokázali držet v systému další zásobu léků. Samozřejmě nejde ale o samospásný krok,“ uvědomuje si Dvořáček.

Poslední roky se navíc Evropská unie soustředí na bezpečnost léčiv. Dokumentuje se proto kompletní cesta originálních balení léků od výrobce až po výdej pacientovi. Aby se zamezilo černému trhu i padělání léčiv. K tomu se také nedávno přejímala i do české legislativy protipadělková směrnice.

I česká legislativa by se kvůli zamýšlené změně ve vydávání musela upravit, protože v současné době není možné vydávat léčivo, které má porušený primární obal.

Není dost léků, ale pomůže tohle?

Ministerstvo zdravotnictví tedy chce novým systémem v prvé řadě zajistit větší dostupnost léků. Úřad k tomu hledá všechny možné cesty po tristním půlroku, kdy například rodiče pravidelně nemohli pro děti sehnat antibiotika.

Zadruhé ministerstvo míří k tomu, aby lidé co nejméně s léky plýtvali.

„Tato úprava by neznamenala pomoc s nedostatkem léčiv ani jejich racionálním užíváním,“ říká ale za Českou lékárnickou komoru její prezident Krebs.

Kupříkladu balení antibiotik totiž dnes výrobci připravují přesně na dobu jejich pobírání. Tedy tolik tabletek, kolik je potřeba na týden, dva nebo tři. Další léky se například berou jen tři dny a opět – balení se skládá ze tří tabletek. S takovými léky se tedy podle lékárníků zase tolik neplýtvá. Nedostupnost antibiotik pro děti ve formě suspenze by to také neřešilo. Se stáčením sirupů se samozřejmě nepočítá.

„Rozpočítávání by byla činnost personálně a časově náročná. Technicky to také může znamenat, že by menší počet balení o velkém počtu tablet byl rozvezen do menšího počtu lékáren než více balení po menším počtu tablet, která by byla distribuována rovnoměrněji do více lékáren, a tím se paradoxně snížila dostupnost léku pro konkrétní pacienty,“ obává se Krebs.

Ministerstvo připravuje k úpravě vydávání léků analýzu. Hotová by měla být na konci léta. Poté by úřad chtěl změnu prodiskutovat, ale do legislativy by se mohla dostat relativně rychle. Na vládě je totiž aktuálně novela zákona o léčivech a ministerstvo počítá s tím, že by do ní případné změny ve výdejích léků ještě zapracovalo.

„V této fázi s tím novela nepočítá. Pořád je ale možné tam tuto úpravu dát formou pozměňovacího návrhu. Ale jenom v případě, že na tom bude panovat shoda,“ dodává Dvořáček.