Lesy ČR braly stamiliony od znečišťovatelů ovzduší. „Neprávem,“ říká vědec

Znečišťovatelé však často platili i za zničené lesy v novém tisíciletí. Podle vědce Jakuba Hrušky z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd neprávem. „Je to hrozná chyba. Myslím, že by emitenti nároky Lesů ČR rozporovat mohli, dokonce měli,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Opíráme se o dendrochronologickou analýzu, tedy analýzu letokruhů smrků v Krušných horách, které přežily a neodumřely v dřívějším špatném ovzduší. V období od šedesátých do začátku devadesátých let minulého století měly velmi redukované přírůsty.

Zjištění z analýzy letokruhů jste prezentoval i kvůli postupu Lesů ČR. Státní firma už víceméně 30 let získává desítky milionů od velkých energetických a průmyslových firem za to, že emisemi porosty ničily. Chápu správně, že jejich nárok je ve světle těchto zjištění problematický?

Nejsem si jistý, že spory u soudu vyhrála. Pokud je vyhrála, tak proto, že malí emitenti se s nimi nebudou přít. Nemají na to kapacitu, odborný aparát, který by to rozporoval. Raději škodu zaplatí, aby od problémů měli pokoj. Je to hrozná chyba. Jediný, kdo se soudil, byl ČEZ.