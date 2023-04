Lidi na jihu Moravy vyděsila tromba. Tornádo to nejspíš nebylo

Tromba se objevila v Letovicích na Blanensku, podobný jev natočili i lidé v Horním Štěpánově na Prostějovsku. Na to upozornil server iDNES.cz.

Podle dosavadních zjištění proto meteorologové zatím hovoří pouze o trombě. „Kdyby náhodou měla nějaký kontakt se zemí, tak to bylo jen na chvíli v lese a bylo by to jen velmi slabé tornádo,“ doplnil meteorolog.