Náhlé úmrtí praktika. Na to české zákony zapomněly

„Všechna vyšetření jsem musel absolvovat znova. Byly to tři zbytečné návštěvy zdravotního zařízení, kterými jsem vůbec nemusel projít. A to jsem docela jednoduchý případ. Věřím, že někteří lidé v důchodovém věku, kteří potřebují léků víc, tak tam to je větší problém,“ vysvětluje Evžen P. a zmiňuje, že jeho bývalý lékař se staral o vyšší stovky pacientů.

„Myslel jsem si, že je to můj majetek, protože jsou to moje údaje. A myslím si, že by to tak mělo být. Když budu mít u někoho občanku, tak je přece moje,“ zmiňuje Evžen P.