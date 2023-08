„Musíte se modlit.“ Rodiče popisují, jak se hledá logoped

Průzkum agentury Ipsos pro Seznam Zprávy v rámci projektu Jak se žije v Česku odhaluje, že počet logopedů vnímá jako nedostatečný 38 procent dotázaných. Nejvíce je pak postrádali lidé ve věkových skupinách 45 až 54 let (41 procent) a 35 až 44 let (39,6 procenta).

Podle předsedkyně asociace Barbory Richtrové by ideální stav nastal, kdyby na deset tisíc obyvatel připadal jeden logoped. Tak tomu ale v naprosté většině krajů není a například v Libereckém nebo Ústeckém kraji je to téměř trojnásobný počet obyvatel.

Marie Kaufnerová soudí, že by mohli pomoci školští logopedové, kteří by měli být od nového školního roku zakotveni v zákoně.

„Politici si slibují, že díky školským logopedům ubude dětí s odkladem školní docházky a ubude dětí s problémy ve vývoji mateřského jazyka obecně. A to je pro mě osobně fatální mýlka a nepochopení, že většina dětí, které chybně realizují hlásky po šestém roce věku, nemá pouhou poruchu výslovnosti, ale může to být symptom těžšího problému, jsou to děti s neurovývojovou poruchu,“ popisuje předsedkyně asociace, podle které by více pomohlo, kdyby školy měly k dispozici speciální pedagogy a byly zřízené přípravné ročníky.