Velký průzkum odhaluje, co Čechy nejvíc trápí ve zdravotnictví

Jak je ale vidět níže, v hodnocení panují značné rozdíly podle vzdělání, příjmů i podle regionů. Celkově jsou nejvíc se zdravotnictvím spokojeni vysokoškoláci (76 % z nich ho vnímá pozitivně), s klesajícím dosaženým stupněm vzdělání klesá i spokojenost se zdravotnictvím. Nejméně spokojení jsou tedy lidé se základním vzděláním nebo s výučním listem (55 % vnímá zdravotnictví pozitivně). Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Seznam Zprávy.

A velice podobné je to i s vnímáním úrovně péče nebo celkovou spokojeností se zdravotnictvím.

Na otázku v průzkumu agentury Ipsos, zda by Češi byli ochotní jet za lepší péčí do vzdálenějšího zařízení, polovina (52 %) uvádí, že ano. Naproti tomu 42 procent lidí cestovat do jiného zařízení nechce.