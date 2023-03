Ministerstvo tají data o podzemní stěně, stěžují si obyvatelé z okolí Turówa

Obyvatelé z okolí hnědouhelného dolu Turów kritizují Ministerstvo životního prostředí. Tvrdí, že neposkytuje kompletní data týkající se odtékání vody z českého území do dolu. Schází jim také údaje o fungování podzemní těsnící stěny, která má odtokům zabránit.

O zmíněná data ministerstvo žádala advokátní kancelář Frank Bold, která těžbu v dole Túrow dlouhodobě kritizuje. Chtěla například informace o monitorovacích vrtech na polském území, množství vody odteklé do dolu v letech 2015 až 2021 či data o fungování podzemní stěny.

Resort ale informace odmítl poskytnout. Argumentoval tím, že některé jsou obchodním tajemstvím polské těžební společnosti PGE, která důl provozuje. A že jejich zveřejnění by mohlo ohrozit postavení firmy na trhu.

Ve svém zdůvodnění ministerstvo uvádí i vyjádření polského zmocněnce. Podle něho by zpřístupnění informací „mohlo nepříznivě ovlivnit proces povolení prodloužení těžby, což může vést k narušení energetické bezpečnosti státu“.

Rozhodnutí kritizují i obyvatelé české obce Uhelná, která se nachází necelé dva kilometry od dolu. „Celá ta slavná dohoda nám měla vyhrát to, že budeme mít informace. Ale my je nemáme. To, že ty informace nemáme poskytnuté, mně osobně naznačuje, že ta zjištění možná nejsou příznivá pro PGE,“ řekla Seznam Zprávám Zuzana Pechová ze Sousedského spolku Uhelná.