Místo alkoholové turistiky památky. Praha chce změnit image

Chovejte se k matce měst jako k vlastní mámě. To je ústřední motto osvětové kampaně Enjoy Respect Prague.

Informační letáky či billboardy by podle představ měly od 1. července turisty oslovit nejen v centru města, ale například i na ruzyňském letišti.

Jednou z hlavních motivací je podle radní pro kulturu a cestovní ruch Hany Třeštíkové (Praha Sobě) návrat turistů, kteří jezdí do Prahy pouze za zábavou. „Na ty je to zacíleno primárně. Chceme, aby pochopili, že Praha je živé město, kde bydlí obyvatelé a je třeba je respektovat,“ popsala pohnutky.

„Praha je krásné evropské město, měla být světovou metropolí, kam turisté přijedou primárně za naší kulturou, historií a gastronomií, ne se lehce a levně opít. Chceme změnit image Prahy u zahraničních turistů, ale zároveň nám nejde o to jim nevkusnou formou říkat: chovejte se slušně,“ vysvětlila mluvčí Klára Malá.

Podle ní patří mezi nejčastější prohřešky především rušení nočního klidu, které je často spojeno s ubytováním prostřednictvím platformy Airbnb. Komplikace působí i sdílené dopravní prostředky, jako jsou kola a elektrokoloběžky, jež turisté mnohdy parkují na místech, kde by neměli.

Podle dat Českého statistického úřadu loni do hlavního města zavítalo celkem 2,4 milionu návštěvníků, což je o 70 % méně než v roce 2019, tedy před začátkem koronavirové pandemie.

Aktuálně sice turisty natolik neomezují proticovidová opatření, přesto nelze s jistotou odhadnout, kolik jich do Prahy během léta zavítá.

„Měli jsme určité odhady, ale do toho přišla válka na Ukrajině, která cestovní ruch ovlivnila jak tím, že sem nemohou přijíždět Rusové, tak i tím, že se někteří lidé začali bát nebo šetřit,“ řekla Třeštíková.

Očekávání jsou podle ní nicméně taková, že by letošní letní sezona měla být příznivější než dvě předchozí, znatelně poznamenané restrikcemi.

Návštěvníci z ciziny jsou pro Prahu dlouhodobě nepostradatelní, před covidem tvořili až 85 % z celkového počtu turistů. Jejich podíl sice s pandemií rapidně klesl, ale z dat za první tři měsíce letošního roku vyplývá, že se do Prahy postupně vracejí a aktuálně tvoří zhruba 65 % návštěv.

Podíl tuzemských turistů je tak momentálně zhruba třetinový. Jak se bude počet Čechů, kteří do hlavního města zavítají, vyvíjet během letní sezony, se podle Kláry Malé nedá předpovědět. „Nevíme, jak se domácí turisté zachovají s ohledem na to, že poslední dva roky bylo velmi omezeno cestování do zahraničí, což nyní tolik není.“