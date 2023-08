Moravská Amazonie je o krok blíž získat vyšší ochranu. Ne všichni se radují

Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Začínáme vyhlašovací proces, kterému předcházely stovky jednání. CHKO znamená opravdu systémový přístup k ochraně přírody a krajiny, aby hodnotné věci zůstaly zachovány pro naše děti a vnoučata, a zároveň to nejde proti zájmu turistického ruchu. Naopak jej dokáže podpořit a usměrnit takovým způsobem, aby turistický ruch mohl fungovat,“ sdělil ministr.

O větší ochraně území se uvažuje už 75 let. Podle ministra a vedení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se shodu podařilo najít až v uplynulých týdnech.

Hnutí Duha vnímá dosavadní vývoj jako nadějný kompromis. „Zřízení chráněné krajinné oblasti zajistí jasnou a přehlednou správu území. Přinese příležitosti financovat revitalizační projekty nebo způsoby hospodaření šetrnější k přírodě. Ochrana přírody Moravské Amazonie bude také pojistkou před potenciálními destruktivními stavebními či jinými projekty, jež by zdejší krajinu devastovaly,“ sdělilo hnutí v tiskové zprávě.

Vedení Lanžhota, do jehož katastru velká část oblasti spadá, například už v květnu zaslalo příslušným orgánům 10 požadavků, u kterých žádalo o zapracování do výsledného návrhu na vyhlášení. Ke zohlednění bodů však výrazněji napomohlo teprve dnešní jednání mezi vedením obce a ministrem Hladíkem.

Mezi spornými body bylo například vymezení hranic chráněné oblasti tak, aby dotčeným obcím byl umožněný rozvoj do budoucna, zohlednění zájmových spolků a obyvatel a například zastoupení ve správní radě, aby měla obec vliv na správu území.

„Naprostá většina občanů a zájmových spolků všech dotčených obcí se shoduje na tom, že nebyl dosažen hlavní a zásadní cíl se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – dosáhnout co nejširší shody pro realizaci procesu vyhlášení CHKO Soutok,“ tvrdí v petici.

Například místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a neklidní Břeclav) ale petici nepodporuje. „Já jsem ji neviděl. Jediné, co jsem si přečetl, je, že s tím nesouhlasí většina obyvatel dotčených obcí. A já si myslím, že to není pravda,“ řekl Seznam Zprávám.

Podle autorky petice Anežky Bartošové není pravda, že by většina místních byla proti. „Nebudu říkat, že jsou všichni pro, stejně tak by k tomu měli přistupovat oni a nehlásat, že jsou všichni proti. Ale to bohužel nedělají,“ řekla.