„Museli jsme přidávat autobusy.“ Na nákupy do Polska nežene jen „máslová panika“

Ty si někteří uživatelé sociálních sítí pochvalují. „Dnešní nákupní zájezd do Polska se opět vydařil. Byly tam tisíce Čechů, stovky aut, ale Poláci vše vzorně zvládají - dobře jsme nakoupili,“ hodnotí jeden ze zájezdů na facebooku Josef Sklenář z Tlustic ve Středočeském kraji.

„Nejenže je to levnější, ale je mnohem větší výběr. Nakonec vše je Made in Poland, tak proč podporovat překupníka, raději jedu osobně. O ochotě prodávat nemluvím. Jezdíme dlouho a jezdit budeme,“ píše v diskuzi o nákupech v Polsku Eva Zajišková z Prahy.

„Letos se to hodně obsazuje,“ potvrdila aktuální vysokou poptávku i Leona Hořanská z cestovní kanceláře Valaška.

Známými destinacemi jsou třeba Kudowa-Zdrój nebo Polský Těšín, kde se nachází vyhlášené velké tržnice. Češi ale míří i do obyčejných supermarketů.

„Příčina zvýšeného zájmu, my si z toho děláme legraci, je panika z másla,“ uvedla pro Seznam Zprávy jednatelka cestovní kanceláře Travel Sport Lenka Podrabská. Dodala, že do supermarketů vyráží Češi hlavně pro potraviny, typicky pro máslo, které berou někdy i po taškách.

„Tady si to podělí s přáteli, dají si to do mrazáku a mají z čeho péct cukroví,“ vysvětlila Podrabská.