Mynářův případ vzali policistovi, kterého kancléř chtěl ve vedení policie

Když loni na jaře vyšetřovatelé zpřísnili právní kvalifikaci u požáru hospody patřící firmě hradního kancléře Vratislava Mynáře, nedostali tento případ na starosti zlínští krajští policisté, do jejichž regionu tato událost spadala, nýbrž kriminalisté ze sousedního kraje.

Vyšetřovatelům ze Zlína byl případ odebrán kvůli podjatosti, jak upozornil server Aktuálně.cz . Uvádí se to v dokumentu, v němž loni před koncem roku policisté uvedli, že se pachatele požáru nepodařilo najít a že případ tedy odkládají.

Odbor obecné kriminality Krajského ředitelství Zlínského kraje, kterému byl případ odebrán, přitom vede Petr Petrželka. Policista, kterého - jak loni popsal Deník N - tlačil Mynář do čela zlínské krajské policie.

Dozorující žalobkyně Renata Bártková na dotaz Seznam Zpráv, zda byl případ právě z tohoto důvodu odebrán odboru vedenému právě Petrželkou, nevyloučila. Nechtěla to blíže komentovat. „To, co jsme mohli říct, je uvedeno v usnesení o odložení případu,“ řekla Bártková.

Jenže žalobci na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím tři z pět stran tohoto dokumentu začernili. Zůstal v něm tak jen popis události. Tedy, že loni 29. března kolem druhé hodiny ráno vnikl do hospody Na Srubu v Osvětimanech neznámý pachatel. Poté se dostal do bytu v patře objektu a za pomoci akcelerantu hoření úmyslně založil požár, který se poté rozšířil do celého domu. Ten téměř celý shořel.