Mezi lidmi, kterým prý patří Česko: „Soudci se budou muset převychovat.“

Senior ve žlutých brýlích se třeba pochlubí tím, že vypověděl České spořitelně půjčky v hodnotě 300 tisíc korun. „Protože oni mně ukradli dva důchody. A to neměli dělat. Oni se to bojí dát vymahačům, protože s těma už jsem dvakrát vymet. Já bydlím v boudě a nic nemám, můžou mi ukrást akorát nádobí a myši, které tam mám,“ holedbá se.

Chvíli po třičtvrtě přichází jedna z tváří hnutí, Kateřina Včelišová. Do širšího povědomí veřejnosti se dostala zejména po akci LVČR u krajského soudu v Hradci Králové, kde spolu s ostatními vtrhla do jednací síně, kde právě probíhalo vazební řízení jejího manžela zadrženého policií kvůli pěstování konopí.

Cestou metrem se dám se svojí spolucestující do řeči. Nebo spíše ona se mnou. Dozvím se, že covid byla jen chřipka a že je ráda, že své děti i sebe ochránila před očkováním. „Slyšela jsem, že to už několik let dopředu připravovali. Já jsem tomu nevěřila od začátku,“ vysvětluje mi.

Působí jako máma, která chce jen to nejlepší pro své děti. A to jí podle jejího světonázoru nabízejí právě legitimní věřitelé. Komentář spolknu jen na jezdících schodech, kde má dopravní společnost reklamy v ukrajinštině. „Jsme tady jak na Ukrajině,“ podotkne a začne opakovat poučky jak z příručky proruské propagandy.

„Soudci se budou muset převychovat,“ zahlásí ke svému kamarádovi prošedivělý padesátník, který s sebou do Prahy vzal pubertální dceru. Pravidelně kontroluje, jestli se mu v metru neztratila. Baví se o tom, jak to bude v České republice vypadat, až se domohou svých práv a dostanou se k moci. „Ty nepotřebuješ, aby znali veškeré právo. Stačí naše dekrety,“ poučí ho druhý muž odhodlaně.

Dorazíme na pražský Smíchov, kde je pobočka pojišťovny, v níž chtějí věřitelé nahlásit „škodní událost“. Srocení zhruba čtyřicítky lidí v úzké ulici, která je ještě zúžená rekonstrukcí silnice, neujde pozornosti kolemjdoucích. Jedním z nich je i zaměstnanec pojišťovny vracející se z oběda, který se ptá, co je to za lidi. Po zjištění, o koho se jedná, se jen rozesměje a vyrazí do práce s tím, že udělá to, co je v jeho možnostech.