Na české weby útočí proruští hackeři

NÚKIB to dnes uvedl na svém twitterovém účtu . Úřad na něm také odkázal na své varování před kyberútoky v souvislosti s děním na Ukrajině. Podle zjištění ČTK se nynější hackerský útok týká například Českých drah nebo systému některých tuzemských letišť. Nefunguje portál veřejné správy, který spravuje Ministerstvo vnitra.

Karlovarské letiště zaznamenalo útok hackerů v noci na dnešek. „Jde o útok DDoS, to znamená, že se velkým počtem dotazů snaží vyřadit server. Naše stránky jsou ale z České republiky normálně přístupné. Útok řešíme s naším IT technikem,“ řekla jednatelka Letiště Karlovy Vary Alice Undus. Podle ní se útok na webové stránky letiště netýká bezpečnosti dopravy. Vzhledem k tomu, že karlovarské letiště neprovozuje žádnou pravidelnou linku, tak i návštěvnost webu je malá. „Sledujeme situaci, ale myslím, že to postupně odezní,“ dodala Undus.