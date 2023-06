Na padlou klikačku se hledají peníze v novém rozpočtu. Chybí 6,5 miliardy

„Výzva byla spuštěná ve 12 hodin, my jsme odevzdali ve 13:04, protože se neustále sekal systém, a skončili jsme 180. pod čarou. Za námi je přitom ještě přes sto žadatelů. Nemáme zatím zkontrolované ani formální náležitosti,“ říká ředitelka příborské ZŠ a MŠ Gaudi Hana Ševčíková.

Příjem žádostí sice skončil letos v lednu, dosud ale MMR řeší, co bude s dvěma vyhlášenými výzvami na modernizaci základních škol dělat. Zájem byl totiž daleko větší, než se očekávalo, a prostředky vůbec nestačí.

„Součástí našeho projektu je i rekonstrukce školy. A teď jsme v situaci, že nemáme žádost vyhodnocenou, ale už nyní se musíme chovat, jako kdybychom peníze dostali. Například investovat do veřejných zakázek podle pravidel výzvy. Nemáme přitom žádnou jistotu, že pro nás v průběhu let peníze budou,“ dodává Ševčíková. Současné šestileté období pro operační programy běží až do roku 2027.