Na promrzlých silnicích se tvoří ledovka. Výstraha platí pro celé Česko

❗️Souvislá ledovka se začíná tvořit v KV a na západě Plz. kraje. Někde to může být i kombinace se sněhem nebo zmrzlým deštěm. Srážky postupují dále k východu/jihovýchodu. Výstrahu jsme upravili a situaci sledujeme. Velký pozor v dotčených oblastech! Foto z Chebu/FB. Město Cheb/. pic.twitter.com/783PlsZFFQ

„Od 11:00 do 13:00 eviduje záchranná služba prozatím 11 úrazů ve spojení s náledím. Nejčastěji jde o tržné rány, zlomeniny horních i dolních končetin,“ popsal mluvčí záchranné služby v kraji Radek Hes.

Aktualizovaná #vystraha zvyšuje stupeň nebezpečí u varování před ledovkou na západě Čech a rozšiřuje územní platnost před slabou ledovkou i na Moravu a do Slezska. Dále drobně upravuje územní platnost výstrahy před sněhovými jazyky. Více: https://t.co/1u0AalHkXm pic.twitter.com/wipdqpsQuJ

Na severní Moravě, ve Slezsku, na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude do úterního rána vát silný vítr s nárazy do 70 kilometrů v hodině, na horách až do 90 kilometrů v hodině. V těchto oblastech se tak budou místy tvořit sněhové jazyky a silný vítr bude přispívat také k tvorbě silné námrazy, která může mít podle meteorologů tloušťku přes tři centimetry.