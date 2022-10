Na prvním stupni by žáci dali škole za 1, starší jsou často nespokojení

Víc než polovina žáků 1. stupně chodí do školy hodně ráda, dalších 44 % uvedlo, že rádi chodí jenom trochu. Většinu z nich baví to, co se ve škole učí, a pokud by děti svou školu měly oznámkovat, tak by jí žáci prvního stupně dali buď jedničku (59 %), nebo dvojku (28 %).