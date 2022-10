S kybernenávistí se setká každý druhý dospívající. Rodiče to často netuší

S nějakou formou nenávistného obsahu na internetu se za půl roku setkalo téměř 60 procent dospívajících ve věku 11–16 let. Obětí se ve stejné věkové skupině stalo zhruba 16 procent lidí.

Vyplývá to z Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti (IRTIS) Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Tým odborníků mapoval zkušenosti s kybernenávistí v 3 087 tuzemských rodinách, nejčastěji kybernásilnému obsahu čelili dospívající ve věku mezi 15 a 16 lety. „Pro většinu z nich to bylo neúmyslné vystavení, které pro ně mělo negativní emocionální dopad,“ řekla Seznam Zprávám jedna z autorek zprávy Marie Bedrošová.

Jsou to jakékoliv nenávistné projevy, které na někoho útočí kvůli jeho skupinové příslušnosti – mohou to být tedy komentáře na sociálních sítích, zprávy i diskuze pod novinovými články.

„I ostatní studie ukazují, že k určitému růstu dochází. Zaměřují se ale spíš na dospělé. Tyto nenávistné projevy dost často odrážejí nějakou společenskou nejistotu. Například když byla několik let zpátky migrační krize, objevilo se podobných typů obsahu mnohem více,“ vysvětlila.

To naznačuje, že děti nemají tendenci se rodičům a pečovatelům s takovými zkušenostmi svěřovat. „Zaměřovali jsme se na emocionální dopad přihlížejících. Setkání s takovým obsahem je trápilo, některé dokonce delší dobu,“ podotkla Bedrošová.

„Proto je důležité se zaměřit se na to, abychom je naučili, jak na to reagovat. Komunikovat s nimi o tom, proč jsou takové obsahy problematické. A učit je, aby poznali, co je na nich špatně,“ myslí si Bedrošová.