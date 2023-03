Na žáky z Ukrajiny je třeba být přísnější, upozornili odborníci

Žáky z Ukrajiny se podařilo zapojit do třídních kolektivů, ale chybou je, že jsou na ně nízké nároky ve vzdělávání. To jsou hlavní zjištění vědců z Národního institutu SYRI, který se zabývá vzděláváním i systémovými riziky.

Požadavky na školní výsledky nových žáků byly nižší, než jaké by měli na Ukrajině, vyplývá ze studie. Má to praktické důvody - hlavním faktorem v tomto ohledu byla jazyková bariéra.

„Ukrajinští žáci ještě nezvládají český jazyk natolik, aby byli schopni obsáhnout učivo jako čeští žáci, proto pro ně byly od začátku tvořeny různé ústupky. To vedlo k tomu, že na jednu stranu se žáci ve škole cítí dobře, na druhou stranu jejich výkon akademický není takový, jako by byl na Ukrajině,“ popsal pro Seznam Zprávy výzkumník SYRI Petr Hlaďo.

„Na Ukrajině vypadala škola jinak. Měli jsme více úkolů a matematika tam byla mnohem lepší. Tady mi to přijde jednodušší,“ svěřil se student Vladislav. Kromě toho české školy také vnímají jako zábavnější, do školy se více těší a dosahují subjektivně lepších vzdělávacích výsledků, než jak tomu bylo na Ukrajině.

Učitelé na druhou stanu vysvětlovali, že nevědí, jak moc velké nároky mohou na žáky klást, jakým způsobem je zapojovat do výuky, do jaké míry jim upravovat kurikulum a jak přistupovat k jejich hodnocení.

„Ano, je tam skupina žáků, kteří se upnuli k tomu, že se vrátí domů na Ukrajinu. Tam je potom ta adaptace složitější. Ale velká většina žáků funguje jako normální české děti, to znamená někdo se učí víc, protože ho to baví a chce se učit, a někdo to prostě fláká. Je to žák od žáka a nejde to globalizovat,“ zdůraznil prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.