Nájemné za desítky milionů od VZP. Favoritem je firma Zemanova sponzora

Podle nabídky by tak VZP mohla platit firmě AZ Palác Zdar ročně 7,7 milionu korun. Což je okolo 3,7 milionu méně, než platí v současné době.

I když mluvčí VZP potvrdila, že budou nyní s firmou Jaroslava Třešňáka jednat, zástupci Třešňákovy společnosti odmítli vyjednávání komentovat. Neřekli ani to, zda jsou ochotní vzhledem ke konkurenci nájemné snížit.

Před několika dny se znovu životy Zemana a Třešňáka propojily. A to tehdy, když 28. října mu prezident předal státní vyznamenání - medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury. „Sám sebe označuje za drobného teplického živnostníka, ale který ve skutečnosti v Chorvatsku vybudoval rozsáhlý rekreační resort, především pro české turisty. Takže může se ohlédnout a i za ním zůstává dokonané a dokonalé dílo,“ řekl Zeman o Třešňákovi během svého projevu v den státního svátku.

Podnikatele Jaroslava Třešňáka znají zejména lidé v Teplicích, kde má nejvíc aktivit. Ale v roce 2017 před prezidentskými volbami se dostal do povědomí veřejnosti, protože se stal sponzorem kampaně Miloše Zemana. Zaplatil 3,2 milionu za čtyřstránkový leták nazvaný „Ještě jeden životní příběh Miloše Zemana“. Lidé ho před prezidentskými volbami dostávali zdarma do schránek. Ačkoli prezident tvrdil, že žádnou volební kampaň nevede.

Pojišťovna přitom počítá s tím, že nová smlouva na pronájem pobočky bude podepsána na pět let s opcí na dalších pět let. Tedy celková částka za nájemné by se za tu dobu mohla pohybovat okolo už zmíněných 100 milionů korun.