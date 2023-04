Najít vojáky je stále těžší. Jak si armáda vybírá mezi adepty

Navzdory rostoucímu zájmu o službu v armádě neuspěje v přijímacím procesu ani pětina uchazečů. Vyplývá to z údajů , které zveřejnila Armádní agentura personalistiky.

„Je sice mnoho lidí, kteří jsou výborní sportovci, jsou v nějakém sportovním oddíle, a tím pádem fyzické schopnosti mají a naše limity jim nedělají nejmenší problém. Sílí ale i opačná část spektra, tedy lidé, kteří nemají základní pohybové návyky,“ říká armádní mluvčí. Tento trend je podle něj patrný zejména posledních pět let.

Uchazeči musí splnit normy v jízdě na rotopedu, skoku do dálky, dělání leh–sedů a kliků. A právě kliky bývají podle Zelinky největší výzvou.

Armáda proto plánuje na přelomu května a června spustit aplikaci virtuálního náborového střediska. Kromě snazšího přihlášení do armády by měla nabízet také cvičební plán, zaznamenávat jeho dodržování a umožnit konzultace s trenéry, kteří by uchazečům pomohli se na přijímací řízení lépe připravit.