Nakažených covidem v Česku přibylo. Na vině můžou být nové subvarianty

„Je to až překvapivé, jak je to u nás dobré.“ uvedl Hořejší. „I kdyby to tady dopadlo tak jako v Portugalsku, tak by ta pravděpodobně nastupující vlna byla nejméně pětkrát méně špatná, než byla ta předcházející na jaře. Určitě by nebylo ohroženo zdravotnictví,“ dodal.