Nápoj s draslíkem uškodit nemusí. Dokud se nepředávkujete, varuje expert

Půllitrová lahev přijde v Česku i na 200 korun, přesto jde hlavně mezi dětmi o trhák. Energetický nápoj Prime, za nímž stojí dvojice amerických influencerů a youtuberů Logan Paul a KSI, ovšem vyvolává i vlnu kritiky. A to především kvůli složení, které není pro ty, na něž influenceři cílí, vhodné.

Prime přišel na tuzemský trh ve dvou variantách - jedna obsahuje 200 mg kofeinu, druhá pak 700 mg draslíku.

„Ačkoliv je to otázka individuality, můj názor je, že tato dávka je prostě zbytečně vysoká,“ říká k základní, kofeinové verzi nápoje výživový poradce Martin Jelínek.

Mezi dětmi je aktuálně velkým hitem energetický nápoj Prime, jehož základní varianta obsahuje velké množství kofeinu – 200 miligramů. Řeší se i varianta Hydration, která je sice bez kofeinu, ale obsahuje 700 miligramů draslíku. Jaký mohou mít obecně obě varianty dopad na zdraví?

Tady je to vcelku jednoduché. Ta první varianta s kofeinem, to je zažitá a letitá klasika, kdy výrobci energy drinků v podstatě s železnou pravidelností dávají do svých výrobků kofein, protože se jedná o dostupnější, nejlevnější a v podstatě i nejúčinnější stimulant, aniž by se řešilo, jaké jsou vedlejší účinky toho izolovaného kofeinu.

Úplně na rovinu: Z mého pohledu těch 200 mg kofeinu, byť legislativní norma povoluje pro dospělou populaci i vyšší denní dávky, tak zrovna kofein je takovou nešťastnou složkou, protože řada lidí na světě, a není jich zrovna málo, vykazuje vůči kofeinu zvýšenou míru senzitivity.

Kofein se ve vyšších dávkách projevuje celým spektrem vedlejších účinků - třesem rukou, bušením srdce, nervozitou, nespavostí a tak dále. Je to dáno tím, jak rychle konkrétní organismus kofein zpracovává a odbourává. Dávka 200 mg je poměrně vysoká. Když si to dáte do korelace například s kávou, tak dejme tomu, že malý šálek kávy obsahuje někde mezi 40 až 60, silnější kávy až 80 miligramy kofeinu. Jedna dávka Prime drinku v podstatě může odpovídat třem, čtyřem šálkům kávy.

Můžete být konkrétnější?

Budete mít vedle sebe dva jedince. Jeden odbourává kofein rychleji, druhý pomaleji. Citlivým jedincům může dávka 200 mg způsobit i tachykardii. Ačkoliv je to otázka individuality, můj názor je, že tato dávka je prostě zbytečně vysoká. Není to nic, co bych komukoliv doporučoval, byť jsem si vědom toho, že řada lidí je na kofeinu závislá, na větší dávky jsou tak zvyklí.

Co se týká bezkofeinové varianty Prime, tedy s obsahem draslíku, je to další specifikum ve výživě, protože standardně se draslík do doplňků stravy či potravin moc nepřidává. Projdete-li si nabídku dostupných suplementů na trhu, moc jich nenajdete. Standardem jsou dnes především draselné soli jako částečná náhrada soli kuchyňské.

Dá se tedy říct, že je Prime Hydration svým způsobem unikát?

To záleží na tom, jak to hodnotíte. Coby člověk z profese samozřejmě na to jako na unikát nekoukám. Manipulace se systémovým příjmem draslíku není úplně nejšťastnější. Výrobci většinou hrají na to, že západní populace v průměru konzumuje enormně vysoký podíl soli (chloridu sodného), která obsahuje sodík.

Existují doporučené normy pro příjem jednotlivých minerálů, včetně sodíku i draslíku, a sodík, protože jej přijímáme příliš mnoho, disponuje vedlejšími účinky - primárně tím, že zadržuje vodu v mezibuněčných prostorách, v podstatě tak podporuje stav zavodnění organismu, zvyšuje krevní tlak, zatěžuje srdečně cévní systém.

To jsou chronicky známé vedlejší účinky sodíku. Vůči tomu je draslík, který funguje jako antagonista neboli protihráč sodíku, a existuje něco, čemu se říká sodno-draselná pumpa. To znamená, že v okamžiku, kdy pitným režimem nebo běžnou stravou přijmeme nějaké množství sodíku, reaguje na to organismus tak, že pumpuje vodu do mezibuněčných prostor. Větší podíl vody v těle se tak zadržuje v mezibuněčných prostorách, což pak třeba v extrému způsobuje už zmíněné zavodňování. Naopak draslík - v rámci sodno-draselné pumpy - má tendenci pumpovat vodu do buněk. To znamená, že když přijímáme více draslíku než třeba sodíku, dochází k tomu, že z mezibuněčných prostor se stahuje voda dovnitř do buněk, což je samozřejmě v určitých mezích pro zdraví výhodnější a žádoucí. Ale jakmile se to přežene, tak je to samozřejmě rizikové, a to nejen pro srdečně cévní systém.

Je samozřejmě možné se draslíkem předávkovat. Nikdy se jím nepředávkujete běžnou stravou, to je technicky nemožné, ale můžete to udělat tím, že vyměníte kuchyňskou sůl za draselnou a budete jí konzumovat příliš mnoho. Anebo sáhnete po nějakém doplňku, viz třeba tady debatovaný „energeťák“, kde draslík v nějaké dávce je. A pokud těch drinků vypijete více, tak hrozí nebezpečí.

Je 700 mg draslíku na jednu lahev vysoká dávka?

Není. Tam se kalkuluje s tím, že doporučená denní dávka draslíku, když to teď lovím z hlavy, se pohybuje někde mezi 2,5 až 4 gramy za den pro dospělého člověka, kde 700 mg v jednom nápoji není nijak hodně. A nebál bych se říct, že je to i zdravotně prospěšné, ale pouze do situace, než k tomu přijde kdokoli s relativně nízkou nutriční gramotností a řekne si: „Když jsem zvyklý na nějaké party vypít pět, šest, sedm, osm redbullů, proč bych nemohl vypít stejný počet tady tohohle?“ A pak už samozřejmě jdeme do určitého zdravotního rizika. Takže ve finále je to o dávkování.