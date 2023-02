Developer nabízí lidem pozemek, aby zabránili výstavbě. Stavět na něm ale nelze

Obyvatelům v jeho sousedství ale přišel před pár týdny do schránky dopis od developerské společnosti SATPO, v němž je uvedeno, že by velkou část zeleně mohly nahradit až čtyřpatrové budovy.

Místo stromů a keřů by tak místní měli za oknem zdi novostaveb. V dopise pak developer nabízel ke koupi svůj 3procentní podíl na jednom z pozemků, který se na Pavím vrchu nachází. A to s tím, že koupením podílu lze budoucí výstavbě zabránit.

„V případě koupě našeho podílu si zajistíte možnost ovlivnit nebo zcela zamezit realizaci případné bytové výstavby, která by mohla trvale narušit kvalitu i hodnotu Vašeho bydlení,“ uvádí dopis od společnosti SATPO.

Společnost se v dopise odvolává na to, že pozemek je v územním i metropolitním plánu určen k výstavbě obytných domů.

„Například všechny zahrady a vnitrobloky jsou v územních plánech obecně vymezené jako zastavitelné, to ale ještě automaticky neznamená, že na nich lze cokoliv postavit,“ přiblížila pro Seznam Zprávy mluvčí institutu Anny-Marie Lichtenbergová. Dodala, že pro stavbu je potřeba splnit mnoho dalších podmínek.

V roce 2021 společnost SATPO žádala Prahu 5 o odprodání jedné ze sousedních parcel, která by napojení zmiňovaného pozemku umožnila. To však městská část odmítla.

„Na městských pozemcích má podle záměru investora vyrůst komunikace, která zpřístupní jeho další pozemky. To by z technického hlediska umožnilo budoucí zástavbu,“ vyjádřila se v minulosti Praha 5 k zamítnutí prodeje napojovacího pozemku do rukou developera.