Developer: Příští rok půjde na trh nejméně bytů v historii. A ceny opět vyletí

Jen málokdo zná pražský development tak jako Milorad Miškovič. Na realitním trhu působí temperamentní Srb už více než 25 let – spolupracoval s předními developery, založil Karlin Port Real Estate, stál za proměnou pražského Karlína a jako investor je součástí velkých projektů jako Rohan City či Smíchov City. K aktuální výstavbě v Praze má ale velké výhrady.

Jedním z důvodů je například komplikovaný povolovací proces. „To je důvod, proč se v posledních čtyřech letech přesunuly desítky českých investorů z Prahy do Bělehradu. Zdejší úřady nejsou schopné se poprat s tím, co potřebují investoři. Nikdo navíc přesně neví, kdo má o čem rozhodovat,“ dodává Milorad Miško Miškovič v rozhovoru pro Seznam Zprávy s tím, že velkým problémem je také neschválený Metropolitní plán.

„Měl být v roce 2014. Dnes máme rok 2023. Než se schválí, budou to další dva až tři roky a pak bude probíhat implementace. Než uvidíme výsledek, nový územní plán a tedy i víc pozemků, víc bytových jednotek v nabídce a lepší ceny, bojím se, že už moje profesní kariéra skončí,“ dodává.

Právě obrovský nedostatek bytů je podle něj důvodem, proč ceny nemovitostí ani v případné ekonomické krizi nepůjdou dolů. „Podle hlavního města je tu deficit 60 tisíc bytů. Já jako developer se domnívám, že ten deficit v Praze je dokonce 120 tisíc bytů. V loňském roce se dokončilo historicky nejvíc bytů – 7 tisíc. To je nic,“ říká s tím, že v aktuální situaci vysokých úrokových sazeb a drahých hypoték se navíc mnoho projektů pozastavilo či odložilo. To bude důvodem toho, že v roce 2024 bude na trh dodáno historicky nejméně bytů od roku 1990, což jejich cenu opět vyžene nahoru.

„Ten deficit je tak obrovský, že není důvod pro to, aby šly ceny dolů. Navíc při dvacetiprocentní inflaci se nemovitosti opět stanou vyhledávanou investicí – jen co se Češi zbaví současného strachu, což bude podle mého do půl roku,“ dodává.