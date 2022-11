Nejen vzpomínání. Organizátoři Festivalu svobody chystají i petici pro vládu

Pod výzvu chtějí získat 10 000 podpisů. Jde o minimální počet nutný pro to, aby se jí zabýval petiční výbor Poslanecké sněmovny. Podpisy budou sbírat do konce listopadu.

„Vnímáme jako velmi zásadní to, co se děje ve společnosti. Vnímáme, že je potřeba tyto výzvy řešit dnes,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy Jan Gregar, který stál u zrodu petice.

Debata se uskuteční 17. listopadu na Nové scéně Národního divadla od 16 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

K petici se rozhodl připojit také Jan Seidl, jeden ze spoluorganizátorů protirežimních demonstrací v Teplicích v roce 1989. „Mně se líbí, že to není jenom pieta, že se nemluví jenom o tom, jak to bylo sametové.“

Demonstrace v lázeňském městě o několik dnů předběhly ty pražské. „Na malém městě to byla trochu větší revoluce,“ vzpomíná s tím, že hlavním motivem protestů bylo zlepšení ovzduší, silně znečištěného těžkým průmyslem z okolí.

„Pro představu: tehdy byly normy asi 150 mikrogramů oxidu siřičitého na metr krychlový a my jsme dlouhodobě dýchali 1500,“ podotýká.

„Pro nás to bylo hlavní jistotou a pojistkou, že by se mohli přidat lidé, co dýchají stejný vzduch jako my,“ pokračuje.