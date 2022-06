Největší CHKO? I poslední české hory mají dostat plošnou ochranu

„Nemůžeme v tuto chvíli předjímat, kdy by mohlo dojít k případnému vyhlášení,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí Ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová s tím, že samotný proces ještě formálně nezačal a AOPK má pokračovat v přípravě odborných podkladů a vést diskuzi s dotčenými partnery v regionech.

To, že by vyhlášení chráněné krajinné oblasti bylo namístě, vyplývá už z vyhodnocení soustavy CHKO z roku 2004. O čtyři roky později Agentura ochrany přírody a krajiny navrhla vyhlásit chráněné území v Klínoveckém Krušnohoří a za významnou lokalitu označila i Východní Krušnohoří.

V poslední době se mluví o chráněné krajinné oblasti na území celých Krušných hor, rozlohou by tedy šlo o největší CHKO v Česku.

Krušné hory jsou významné i v celoevropském kontextu, a to coby součást evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Zvažované vyhlášení CHKO by tak nemuselo být pro Krušné hory přílišnou změnou.

„Na velké části území to objektivně nepředstavuje významně zvýšenou úroveň územní ochrany oproti současnému stavu,“ vysvětlil Tomáš Burian, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje. „Významné omezení by to však asi znamenalo pro oblasti vystavené velkému developerskému tlaku.“