Nejvytíženější komunikaci v Česku čeká další zkouška. Bude těžší než minule

Doporučená objízdná trasa povede po Pražském okruhu Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku.

Plán pro řidiče, jakým způsobem bude možné překonat Barrandovský most během 2. etapy.

Pro místní dopravu mohou řidiči sjet ulicí K Barrandovu až ke smíchovskému Lihovaru, tam se otočit do protisměru a po Strakonické ulici zamířit na Barrandovský most.

Řidiči mají podle TSK most objet po Pražském okruhu. Z okruhu mohou sjet u Zbraslavi nebo u Písnice.

Nájezd z ulice K Barrandovu na samotný Barrandovský most bude od 15. května uzavřený.

Řidiči jedoucí směrem do centra metropole budou moci u Lihovaru odbočit zpět do protisměru a zamířit do Braníka, stejně jako během první etapy.