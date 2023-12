Nemám kam jít, stěžuje si podnikatel. Podle úřadů zdržuje vyvlastnění on

„Vzhledem k tomu, že jsem do dnešního dne nedostal za nemovitost zaplaceno, nemohu si pořídit nemovitost jinou, kam bych se přestěhoval a přesunul tam i své podnikání. Podotýkám, že nemovitost není prázdná, mám zde spoustu vybavení a motocyklů a i nadále zde podnikám,“ shrnuje svou situaci Bratránek.

Na částce, kterou ŘSD za pozemky nabízelo, se ale obě strany neshodnou. ŘSD dříve uvedlo, že navrhlo Bratránkovým odškodnění mezi deseti a dvaceti miliony korun. To ale podnikatel odmítá.

Jeho pozemky podle něj mají hodnotu přibližně 15 milionů korun. Tvrdí zároveň, že dostal jedinou nabídku - na dva a půl milionu korun s tím, že by budovu musel navíc zbourat. „Na tu jsem samozřejmě nemohl přistoupit. Ještě bych doplácel, protože za to bych ani tu firmu nezboural,“ podotýká.

Nejvyšší správní soud o vyvlastnění rozhodl v červenci 2022. Do této chvíle ale není jasné, jakou částku Bratránek dostane. O náhradě rozhoduje vyvlastňovací úřad na základě znaleckých posudků. Právě na nich se zřejmě celá věc zasekla.

Případ mu ale zůstal. „Nový znalec by musel provést veškeré šetření znovu a s podklady se znovu seznamovat. Je namístě zvažovat, jestli by to přineslo zefektivnění řízení,“ vysvětluje Štěpán Konopa ze stavebního úřadu Jihočeského kraje, proč se případu neujal jiný znalec.