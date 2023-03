Nemocnice se obávají hackerských útoků. Do prevence investují miliony

Změna má začít platit v druhé polovině příštího roku. „Je v zájmu každého subjektu pohybujícím se v on-line prostředí mít svá data zabezpečená, o to víc to platí u zdravotnických zařízení, která disponují často citlivými daty svých pacientů,“ uvedl mluvčí úřadu pro kyberbezpečnost Marek Vala.

Podle oslovených nemocnic může problém představovat shánění nových kvalifikovaných IT techniků. „Nabírání nových IT pracovníků je ve zdravotnictví dlouhodobě náročné,“ uvedla například mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka Eva Libigerová. Ta bude zařazena do skupiny zařízení, na něž budou kladeny vyšší požadavky.