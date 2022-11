Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny? Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček. Ten se zabývá aktuálním zhodnocením počasí, průběhem klimatu v minulosti, predikcemi vývoje sucha a také scénáři budoucího vývoje klimatu.

Byl nadprůměrně teplý říjen, zároveň byl na některých stanicích i teplejší než září. P odle ČHMÚ je to výjimečné.

Pouze na několika stanicích, a to v hlavně horských oblastech, jako jsou Plechy, Sněžka nebo Churáňov, byly teploty v říjnu vyšší. Naopak v nížinách byl říjen stále o více než 3 °C chladnější než září.

Byli jsme čato pod vlivem přílivu teplejšího vzduchu od jihozápadu, a to znamenalo inverzní charakter počasí s vysokými teplotami na horách. Naopak v září k nám často proudil chladný vzduch od severu. Pokud bylo tedy září teplotně podprůměrné, říjen bude pravděpodobně nadprůměrný. Ještě výrazněji tomu tak je na horách.

Říkáte, že tepleji bylo hlavně ve vyšších polohách, co může za inverzní počasí?

Za inverzní charakter počasí mohl většinou příliv teplého vzduchu ve vyšších výškách atmosféry. To znamenalo, že s rostoucí nadmořskou výškou rostly i teploty vzduchu. Je to většinou typická situace, která nastává v zimním půlroce.

Také bylo více mlhy, čím je to způsobené?

Nadprůměrné množství mlh bylo hlavně v nižších polohách. Je to opět způsobené inverzním charakterem počasí, protože dochází k horšímu promíchávání vzduchu a v uzavřenějších oblastech pak k tvorbě mlh.

Na twitteru jste zveřejnili, že na velmi teplé počasí a dostatek vody v půdě reaguje i vegetace. Množství chlorofylu je podle vás aktuálně na velké části našeho území výrazně vyšší, než je průměr v letech 2001 až 2020. Co to přesně znamená?

Znamená to, že vegetace nepřešla do vegetačního klidu a dále funguje, jako by nebyl začátek listopadu. Teplejší říjen způsobil protažení vegetační sezony.