Neúspěšné jednání o platech lékařů. Lékařská komora chce schůzku s Fialou

Tisíce lékařů podle zástupců České lékařské komory (ČLK) dál trvají na tom, že nebudou v prosinci pracovat přesčas. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka to bude znamenat výrazné omezení zdravotní péče.

Ministerstvo protestujícím podle náměstka ministra Václava Pláteníka (KDU-ČSL) navrhovalo na růst odměňování vyčlenit až 8,5 miliardy korun z úhradové vyhlášky, s čímž jednající nesouhlasili. Zástupci obou stran to řekli na dnešní tiskové konferenci.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) ministerstvo nemá k dispozici jiné peníze než ty v systému veřejného zdravotního pojištění, které rozděluje úhradová vyhláška. ,,Všechno navíc by šlo na úkor státního dluhu," dodal.

V případě dalších požadavků lékařů nastal podle zástupců ministerstva posun. Ve čtvrtek by Sněmovna měla začít projednávat novelu zákoníku práce, která vrátí na původních 416 hodin maximální počet hodin přesčasové práce za rok. Senátoři by ji pak měli projednat 20. prosince a Válek doufá v to, že se tak stihne platnost od roku 2024.