Většina sester se k protestu lékařů připojit nemůže, přesčasy mají ve smlouvě

Za necelé tři týdny by na 6000 lékařů mělo přestat sloužit dobrovolné přesčasy. Protestují tak proti nevyhovujícím pracovním podmínkám, ústrkům při specializačním vzdělávání a nízkým platům.

Počet těch, kteří se hodlají prosincového protestu zúčastnit, se podle Sekce mladých lékařů rovná zhruba polovině všech sloužících lékařů v nemocnicích. Jelikož budou pracovat osm hodin denně, výrazně to zasáhne do provozu zdravotnických zařízení.

Lékaři se ohrazují proti novele zákoníku práce, která by umožnila, aby pracovali dvakrát tolik přesčasů. Mluví o „podrazu“ a vyzývají politiky, aby novelu v této podobě nepřijímali. Více v článku Josefa Mačího.

Udělali jsme si průzkum, které zdravotní sestry by mohly přesčasy případně vypovědět. A v těchto případech jich moc není. Jednalo by se o sestry, které pracují na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, jednalo by například o zdravotnické laboranty v laboratořích nebo o rentgenologické laboranty.