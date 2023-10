Rizika se mění. Děti na prvním stupni znají porno, starší žádosti o nahé fotky

„Nicméně povaha problémů zůstává stále stejná, jen se přesunují do online prostředí, ať už je to prodej drog, kyberšikana, nebo sexuální obsah,“ dodává.

Psycholog Žufníček zároveň upozorňuje na to, že s rostoucí dostupností přístupu k internetu se věk, kdy dítě poprvé přijde do kontaktu s nějakým typem sexuálního obsahu, postupně snižuje.

„Nešťastné je to, že dospělý vždycky dokázal svět, ve kterém žijeme, dětem dobře představit. Nicméně teď si myslím, že to neumíme, protože online světu velká část z nás rozumí hůř než většina děti. Takže i když jsme pověřeni tím, abychom u dětí předcházeli rizikům, často se nám to nedaří,“ nastiňuje, v čem on vidí zásadní zádrhel.