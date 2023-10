Sex všude. Robot už dokáže svléknout každou ženu, obrana neexistuje

Stable Diffusion umí obrázky nejen generovat, ale také upravovat existující fotografie. Neuronová síť pak „opraví“ jen vybranou část snímku a zbytek nechá nedotčený. To otevírá svět fotomontáží prakticky komukoli, kdo o to má zájem.

S nástupem vyššího výpočetního výkonu, lepších algoritmů a sítí vytrénovaných na větším množství fotek se ale výsledky generátorů obrázků razantně zlepšily . A podnikavá „komunita fanoušků NSFW generátorů“ se chopila příležitosti na tom vydělat (NSFW = not safe for work, není vhodné prohlížet v práci, tedy explicitní snímky obsahují nahotu apod.).

Kromě toho existují i varianty, které může kdokoli se základními znalostmi práce na počítači vyzkoušet u sebe doma. Postačí k tomu téměř libovolný novější notebook s grafickou kartou. Takto pak může uživatel vygenerovat prakticky libovolné množství „svlečených fotek“, aniž by za to musel platit nebo tuto činnost mohl kdokoli vzdáleně kontrolovat.

Provozovatel jedné ze svlékacích aplikací pro magazín Wired uvedl, že nedělá nic špatného a že záleží na uživateli, k čemu aplikaci použije: „Všechno [co používáme] je volně dostupné. Pokud se někdo rozhodne tuhle zábavnou aplikaci sobecky zneužít, tak za to je zodpovědný, tak se z toho musí on zodpovídat.“ Na dotazy Seznam Zpráv nikdo z oslovených provozovatelů nezareagoval.

Do povědomí veřejnosti se rizika spojená se svlékacími aplikacemi dostala v souvislosti s případem z města Almendralejo na jihu Španělska. Desítky nezletilých dívek z místní školy zjistily, že jejich nahé fotky si mezi sebou posílají spolužáci. To je samo o sobě celkem běžná forma kyberšikany v případě, že někdo vyláká nebo bez povolení dále šíří něčí nahé selfie fotky . Tyto dívky, kterým je všem mezi 11 a 17 lety, ale žádné takové snímky nepořídily.

„Víš, mami, po internetu běhá fotka s mým obličejem a nahým tělem,“ řekla nezletilá dcera své matce při nakupování, jak popisuje španělský web El Pais . „Tys ale žádné takové fotky nepořídila?“ ptala se šokovaná matka. „Ne, mami, ne. To je taková věc, co teď dělají. Hodně holkám z naší školy udělali stejnou věc.“

„Uživatelé by si měli uvědomit, že každý obrázek, který na internet nahrají, lze zneužít, a to i v jiném než sexuálně explicitním kontextu,“ připomíná Luis Corrons. „Jediná ochrana je vyvarovat se sdílení osobních fotografií na veřejných platformách nebo s neznámými osobami.“ Doporučuje také pravidelně kontrolovat a upravovat nastavení soukromí na sociálních sítích a udržovat si přehled o nových technologiích a jejich rizicích.

„Ovlivní to, jak se ženy chovají, co dělají, co jsou ochotny zkusit, co si mohou dovolit riskovat, o jaké zaměstnání se mohou ucházet,“ uvedla pro Wired profesorka Mary Anne Franksová, která přednáší o právu na University of Miami. „Je to depresivní potvrzení všech varování, která jsme v souvislosti s touto technologií vznášeli od začátku. Žijeme teď v nové realitě, kde je úplně jedno, že jste nikdy nepózovala nahá nebo nikomu neposílala citlivé snímky. Stačí jim jen fotka vašeho obličeje.“